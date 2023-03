Stadjer (20) verdacht van vernielingen, inbraken en autobranden in Indische Buurt tijdens oudjaarsnacht

nieuws

Foto: Pixabay

Eerder deze maand heeft de politie een twintigjarige man uit Groningen aangehouden, omdat hij tijdens de afgelopen oudejaarsnacht vernielingen en inbraken zou hebben gepleegd in geparkeerde auto’s in de Indische Buurt. Ook wordt de Stadjer verdacht van brandstichting in een aantal voertuigen.

Dat lieten de wijkagenten voor de Korrewegwijk en de Indische buurt dinsdagmiddag weten via Instagram.

De man wordt ervan verdacht dat hij tijdens de nacht van 31 december op 1 januari bij in totaal elf auto’s aan de Ceramstraat, Floresplein, Korreweg en Celebesstraat heeft ingebroken, brand heeft gesticht en spullen heeft gestolen.

De politie draagt de zaak tegen de Stadjer nu over aan het Openbaar Ministerie, nu het onderzoek is afgerond. Binnenkort moet de man zich voor de rechter verantwoorden voor de daden waarvan hij wordt verdacht.