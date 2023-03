Staatssecretaris roept op tot opschorten stakingen in openbaar vervoer

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) van Infrastructuur roept de partijen in het openbaar vervoer op om weer om tafel te gaan om te onderhandelen over een nieuwe cao. Dat heeft Heijnen woensdag laten weten.

Als de gesprekken worden hervat, dan moeten de stakingen worden opgeschort. Zo stelt de staatssecretaris. In het stad- en streekvervoer wordt al weken lang actie gevoerd. Regelmatig wordt het werk neergelegd waardoor er veel minder bussen en treinen rijden. De vakbonden willen dat de werkgevers met een forse loonsverhoging komen en ook de werkdruk aanpakken. De werkgevers vinden de eisen te hoog. Op dit moment zitten de onderhandelingen muurvast en lijkt een oplossing niet in zicht.

“Stakingen niet in belang van reiziger”

Heijnen vindt dat de acties al behoorlijk lang duren: “Staking is een grondrecht en dat respecteer ik ook, maar bonden en werkgevers praten nu niet met elkaar. Dat vind ik zonde en het is niet in het belang van de reizigers, want die ondervinden hier ontzettend veel last van.” De staatssecretaris verwijst daarbij ook naar volgende week woensdag. Dan zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen, maar is het ook de bedoeling dat er gestaakt wordt. De FNV heeft eerder al laten weten dat er gekeken wordt naar aan oplossing, omdat de vakbond het ook belangrijk vindt dat mensen gebruik kunnen maken van hun stemrecht.

Of men binnenkort om tafel gaat hangt volgens de vakbonden af van de werkgevers. Zij moeten met een voorstel komen. De werkgevers zien dat echter niet zitten en willen juist de gesprekken beginnen met een schone lei, waarbij er niets op tafel ligt.