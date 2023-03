SPOT Groningen en Groninger Kerken slaan opnieuw handen ineen: “Concerten in sfeervolle kerken”

nieuws

De Schoolkerk in Garmerwolde - Foto: Hardscarf via Wikimedia Commons

Komend voorjaar vinden in verschillende Groninger kerken concerten plaats. De concerten zijn mogelijk doordat SPOT Groningen en de Groninger Kerken opnieuw de handen ineen slaan.

De concertreeks vindt plaats onder de titel ODE. Voor de vierde keer worden er drie concertseries gehouden waarbij in april Clean Pete naar Groningen komen. Een week later is het de beurt aan Maya Fridman en in mei komt Sandra van Nieuwland naar de provincie. De concerten vinden onder andere plaats in Garmerwolde, Visvliet, Thesinge en Pieterburen.

SPOT Groningen: “Onze provincie telt vele prachtige, soms eeuwenoude kerken. Zou het niet leuk zijn om daar af en toe te genieten van de allerbeste singer-songwriters? Van prachtige klassieke muziek?” Clean Pete, bestaande uit de tweelingzussen Loes en Renée Wijnhoven, Maya Fridman en Sandra van Nieuwland, hebben hun medewerking toegezegd.

