SP wil na de verkiezingen ‘brede discussie’ over bereikbaarheid stembureaus

Foto: Ecco van Oosterhout

De fractie van de SP wil dat er na de verkiezingen van volgende week een debat gevoerd gaat worden over de bereikbaarheid van stembureaus in de gemeente.

Raadslid Janette Bosma van de Partij voor de Dieren had voor de Politieke Woensdag vragen ingediend over de bereikbaarheid van stembureaus. Bosma: “Volgende week mogen we naar het stembureau. De vakbonden hebben voor deze dag ook stakingen aangekondigd in het openbaar vervoer. Belangenorganisaties hebben opgemerkt dat mensen die blind en slechtziend zijn, hierdoor thuis dreigen te blijven, omdat het voor hun niet mogelijk is het stemlokaal zonder openbaar vervoer te bereiken. Daarnaast zien we dat er slechts een aantal stembureaus in de gemeente zijn toegespitst op mensen die blind of slechtziend zijn. Elk stembureau beschikt over hulpmiddelen als een loep en moet daarnaast rolstoeltoegankelijk zijn, maar er zijn ook mensen die behoefte hebben aan andere hulpmiddelen. Wij hebben geconstateerd dat alleen het stembureau aan het Hanzeplein geschikt is voor blinden en slechtzienden. De Doopsgezinde Kerk aan de Boteringestraat is het enige stembureau voor doven en slechthorenden. Welke mogelijkheden ziet het gemeentebestuur?”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Er rijden volgende week verkiezingstaxi’s”

Wethouder Molema: “Volgende week woensdag zullen er gratis verkiezingstaxi’s rijden die bedoeld zijn voor mensen met een beperking of lichamelijke gesteldheid, die niet in staat zijn om zelfstandig naar een stembureau te komen. Dat deze taxi’s rijden is niet nieuw. Dat hebben we ook bij eerdere verkiezingen gedaan. Mocht nu blijken dat er volgende week daadwerkelijk gestaakt wordt, dan zullen we hier extra aandacht aan schenken dat deze mogelijkheid bestaat. Als het gaat om de toegankelijkheid van gebouwen. Wij erkennen dat nog niet ieder gebouw even toegankelijk is. Wij hebben ook een uitvoeringsagenda toegankelijkheid. Het onderdeel doven en slechtzienden maakt daar onderdeel van uit. We zijn ook medewerkers aan het trainen zodat zij op een goede manier kunnen helpen. In de toekomst kijken we ook naar de toegankelijkheid van accommodaties. Daarbij moet gezegd worden dat we niet alles in één keer op kunnen lossen, maar we werken er wel aan.”

Jimmy Dijk (SP): “In bredere context kijken naar bereikbaarheid stembureaus”

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP: “Ik zou willen voorstellen om dit onderwerp over de toegankelijkheid van stembureaus en verkiezingsplekken na de verkiezingen eens uitgebreid te gaan behandelen. De vragen van mevrouw Bosma zijn super goed. Zo hadden wij ook gehoord dat er geen stembureaus meer zijn in verzorgings- en verpleegtehuizen, en volgens mij kun je dan duizenden taxi’s in gaan zetten om mensen naar de stembureaus te krijgen. Ik vind het echt zonde dat de stembureaus daar zijn weggehaald. Het is ons bekend dat dit met corona te maken heeft, maar ik kan me ook voorstellen dat al die vervoerbewegingen die hierdoor ontstaan niet handig zijn. En zo vragen wij ons ook af waarom er nog gebruik moet worden gemaakt van stempassen, terwijl iedereen een ID-kaart of paspoort heeft.”

Molema: “De burgemeester gaat over de stembureaus. Het staat u vrij om het te agenderen om dit onderwerp te behandelen, en kunnen we kijken welke stappen we hier in kunnen zetten.”