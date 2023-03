Snelrecht voor man die verdacht wordt van bedreiging in Euroborg

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Een 37-jarige man uit Groningen moet zich op 3 april melden bij de rechtbank in de stad. Hij wordt verdacht van het bedreigen van een steward in en rond het stadion.

De man wordt bovendien een vernieling in een cellencomplex ten laste gelegd. Hij is deze woensdag voorgeleid. De rechter-commissaris besloot dat er voldoende gronden waren om de man in voorlopige hechtenis te houden. Toch kan hij in vrijheid het proces afwachten, omdat de rechter-commissaris vindt dat zijn persoonlijke omstandigheden op dit moment zwaarder wegen dan het belang dat hij vast zit. Wel moet de man zich aan een aantal voorwaarden houden.

Zijn minderjarige zoon, die tijdens een oponthoud in de wedstrijd werd aangehouden omdat hij speler Jetro Willems een klap gaf, mag zijn rechtszaak ook in vrijheid afwachten. Hij is zondag jl. al heengezonden. De jongen blijft wel verdachte.