Sneeuw op de velden, geen amateurvoetbal in de gemeente Groningen

sport

Foto Andor Heij

Alle amateurvoetbalwedstrijden die zaterdag in de gemeente Groningen gespeeld zouden worden zijn afgelast vanwege sneeuw op de velden.

Daaronder is ook de stadsderby tussen PKC’83 en Oranje Nassau. Daar vond rond het middaguur nog een herkeuring plaats, maar het veld werd alsnog afgekeurd.

Ook de meeste uitwedstrijden in het zaterdagvoetbal met Groninger clubs zijn afgelast. Alleen The Knickerbockers komt in de derde klasse C in actie tegen NEC Delfzijl. In Delfzijl zijn enkele velden sneeuwvrij gemaakt. In Groningen mag dat alleen door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren uit angst voor beschadiging van de kunstgrasvelden.

De wedstrijd in de vierde divisie zondag, zaterdagavond, tussen Westlandia uit Naaldwijk tegen Be Quick 1887 gaat ook door.