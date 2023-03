Sneeuw in Groningen: glibberen en glijden, maar ook mooie plaatjes

De sneeuw zorgde vrijdagochtend voor flink wat mooie plaatjes op sociale media. Hieronder een overzicht van het witte begin van de laatste dag van de week.

Weer of geen weer, FC Groningen gaat het veld op in Corpus den Hoorn om te trainen.

De kat van Evelien heeft niet al te lang zin in koude, natte pootjes.

De grote wegen blijven in ieder geval deels sneeuwvrij.

We zijn al de hele nacht bezig, maar door de sneeuwval en de temperatuur gaan we nog even door om te zorgen dat iedereen veilig naar zijn/haar werk kan. @rtvnoord #sneeuw #gladheid @PreZero_NL @RWS_NN ❄️❄️#groningen pic.twitter.com/CGpOvrhFjZ

— Rσƞɑlɗ νɗ Klσet | 📸⚽️ (@ronaldvdkloet) March 10, 2023