Sloop Amaliatunnel start maandag, overlast in omgeving mogelijk

Foto: Google Maps

De sloop van de Amaliatunnel, onder de Brailleweg, start komende maandag. Dat meldt Aanpak Ring Zuid.

De tunnel werd in 2007 aangelegd en was voor fietsers en voetgangers een belangrijke verbinding tussen het Hoornsediep Oostzijde en het fietspad bij het Noord-Willemskanaal. De tunnel moet weg vanwege de aanleg van een ovale rotonde. Via deze rotonde kan autoverkeer straks vanaf de Brailleweg de Hereweg bereiken, en andersom.

De sloop van tunnel begint maandag om 06.00 uur. “De sloop duurt tot en met vrijdag 31 maart”, vertelt Aanpak Ring Zuid. “De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Tijdens de sloop kan de directe omgeving last krijgen van trillingen doordat we in het beton gaan prikken.” De tunnel werd op 2 maart al gesloten voor fietsers en voetgangers. Op 6 maart werd begonnen met de voorbereidende werkzaamheden waarbij er grond rond de tunnel werd afgegraven. Ook werden proefsleuven gegraven om te kijken welke kabels en leidingen er in de grond liggen.