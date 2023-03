Slechtvalken bij Gasunie broeden op vijf eieren

Het paartje slechtvalken dat al zeven jaar in een nestkast aan het gebouw van Gasunie woont, moet dit voorjaar niet minder dan vijf eieren uitbroeden. Dat is te zien via de webcam in het nest.

Het is voor het eerst dat het vrouwtje zoveel eieren produceert. De twee voorgaande jaren ging het om vier eieren, en dat maakte het nest al aardig vol. Het koppel heeft sinds 2017 al 25 jongen grootgebracht.

De slechtvalken hebben het dus goed naar hun zin bij de Gasunie. Slechtvalken komen in stedelijk gebied vooral voor bij hoge gebouwen. Het liefst hebben ze een rotsachtige omgeving waar ze van grote hoogte duikvluchten kunnen maken. Bovendien zijn er jachttereinen in de buurt, zoals het Stadspark en de Onlanden.