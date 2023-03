Skatepark aan Helperzoom wordt dit jaar nog vervangen

nieuws

De gemeente gaat het skatepark aan de Helperzoom vervangen en wil van de omwonenden weten hoe het er in de toekomst uit moet gaat zien.

De gemeente wil met het ontwerp rekening houden met de omgeving en de natuur. Naast de bewoners praat de gemeente ook met de aannemer en Rollend Groningen. Dat is de belangenorganisatie voor skaters in Groningen. De stichting zet zich in voor de aanleg van kwalitatief goede skateparken in de stad.

De gemeente hoopt in de loop van dit jaar nog met de vervanging van het skatepark te beginnen.