Selah Sue en S10 maken line-up Stadspark Live compleet

Met de toevoeging van optredens van Selah Sue en S10 is de line-up van de komende editie van Stadspark Live compleet.

De Belgische en de Nederlandse zangeres delen op 18 juni het podium met headliners Lionel Richie, Anouk, Gregory Porter en Son Mieux. Headliners Richie en Anouk staan al sinds begin december op het programma, toen ook de voorverkoop voor het festival van start ging.

Stadspark Live vindt zondag 18 juni plaats op de drafbaan in het Stadspark. Alle informatie over het festival, de line-up en tickets is te vinden op de website van het eendaagse festival.