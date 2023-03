Scooterrijder knalt op stilstaande auto

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een scooterrijder is vrijdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Goeman Borgesiuslaan. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.10 uur nabij de kruising met de Verlengde Hereweg. “Een bestuurder van een personenauto stond stil op de Goeman Borgesiuslaan waarbij er verzuimd was om het gevarenlicht in te schakelen”, vertelt Ten Cate. “De scooterrijder heeft niet in de gaten gehad dat de auto stilstond, en knalde achterop het voertuig. Door de botsing kwam de bestuurder van de scooter ten val.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gecontroleerd. De persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Vanwege het ongeluk was de Goeman Borgesiuslaan enige tijd afgesloten voor het verkeer.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.