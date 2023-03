Scooter en fietsster onderuit op spekglad fietspad Paterswoldseweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een scooter en een fietsster zijn zaterdagavond onderuit gegaan op de Paterswoldseweg. Ter hoogte van de kruising met de Muntinglaan was het fietspad spekglad geworden.

Het verkeersongeluk gebeurde rond 21.30 uur. “Ter hoogte van het viaduct zuidelijke ringweg is een scooterrijder onderuit gegaan”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Dit gebeurde in een bocht, waarbij het fietspad op deze plek spekglad bleek te zijn. De persoon is gecontroleerd in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

Dat het op de locatie spekglad was bleek korte tijd later. “terwijl hulpverleners bezig waren met de afhandeling, ging een fietsster op dezelfde locatie onderuit. Zij kon zonder kleurscheuren verder fietsen. Agenten hebben direct actie ondernomen en hebben het fietspad met verkeershekken afgesloten. Ook heeft men de gemeente op de hoogte gebracht van de onveilige situatie.” In het Noorden van het land zijn strooiploegen inmiddels uitgerukt omdat het door opvriezing plaatselijk verraderlijk glad kan zijn.