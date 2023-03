Schoonmaakbedrijf Atalion krijgt Social Return Award

nieuws

Het schoonmaakbedrijf Atalion heeft van de gemeente de Social Return Award gekregen. De prijs werd uitgereikt door wethouder Carine Bloemhoff.

Atalian kreeg de award vanwege het inzetten van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Volgens de gemeente pakt het bedrijf de begeleiding heel professioneel op.

Wethouder Carine Bloemhoff: “We willen met deze award Atalian bedanken voor goed werkgeverschap. Het is erg belangrijk om bedrijven in onze gemeente te hebben die ruimte creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn erg tevreden met deze samenwerking en hopen dat dit nog lange tijd blijft bestaan.

“We hebben een unieke samenwerking met onder andere het Noorderpoort”, aldus Harm Visser van Atalian. “We zijn blij dat zij ruimte creëren voor onze medewerkers om overdag te kunnen werken in combinatie met inclusiviteit. Dit maakt dat wij met 80% van de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen zijn bij het Noorderpoort”.