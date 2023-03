Schietpartij bij horecagelegenheid in Peperstraat

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

Bij een horecagelegenheid in de Peperstraat heeft in de nacht van zaterdag op zondag een schietpartij plaatsgevonden. Het is onbekend of er ook mensen gewond zijn geraakt.

Het incident vond plaats rond 04.00. “Wij ontvingen een melding dat er met een wapen was geschoten”, vertelt een politiewoordvoerder. “Het wapen werd afgevuurd bij een horecagelegenheid. De verdachte ging er daarna vandoor. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. Wij zijn naar de locatie gegaan en we hebben uitgebreid onderzoek gedaan.”

De politie is op zoek naar de verdachte. Ook wil men graag in contact komen met mensen die meer informatie hebben of in bezit zijn van camerabeelden. Zij kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 7000.