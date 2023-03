Samenloop van omstandigheden leidt deze week tot veel verkeersdrukte: “Werk thuis waar dat kan”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een samenloop van omstandigheden leidt deze dagen tot veel verkeersdrukte in Stad. Bert Kramer van Combinatie Herepoort adviseert weggebruikers om slim na te denken en om waar mogelijk deze week thuis te werken.

Aanleiding voor het gesprek met Kramer is de verkeersdrukte die maandag aan het einde van de middag en dinsdagochtend werd gesignaleerd. “Het klopt dat het op deze momenten erg druk was in de stad en dat het verkeer op diverse plekken stil kwam te staan”, vertelt Kramer. “Dit wordt veroorzaakt doordat er tegelijkertijd op verschillende locaties gewerkt wordt. We hebben de nieuwe situatie op de Brailleweg die nog niet optimaal is. Een deel van de Paterswoldseweg is deze week afgesloten vanwege het weghalen van een brug. En daarnaast zijn andere aannemers bezig met werkzaamheden waarbij op de Hereweg gewerkt wordt aan de verkeerslichtinstallatie, en elders in de stad is een andere aannemer bezig met het verleggen van kabels en leidingen. Alles tezamen zorgt voor drukte en opstoppingen.”

“Nadenken over situatie Brailleweg”

Combinatie Herepoort is maandagavond direct in actie gekomen. “Op de Brailleweg zorgen verkeerslichten ervoor dat het verkeer om-en-om kan rijden. We hebben de tijden van deze installatie aangepast, waardoor de lampen voor een bepaalde richting wat langer op groen staan. Daarnaast zijn we aan het nadenken of we nog andere maatregelen kunnen nemen. Zo hebben we bijvoorbeeld gekeken of we de Papiermolentunnel sneller kunnen openen. Maar daar hebben we inmiddels moeten concluderen dat dit niet gaat.”

“Verkeersdrukte zal de hele week aanhouden”

Kramer adviseert mensen om slim na te denken: “De verwachting is dat de verkeersdrukte deze hele week aan zal houden. Daarbij hebben we ook te maken met stakingen in het openbaar vervoer en de slechte weersomstandigheden, waardoor we meer auto’s op de weg zien. Mijn advies zou zijn om niet tijdens de spitsuren naar Groningen te reizen. Moet je wel beslist tijdens de spits naar Groningen dan kun je wellicht het beste je auto parkeren op een P+R-terrein en om vanaf daar met een bus of vouwfiets verder te reizen. En het beste advies is misschien nog wel om deze week gewoon thuis te werken.”