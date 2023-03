Rutte zegt sorry voor ‘vermoeide’ eerste reactie op gasenquête: ‘Had in mijn bed willen blijven’

nieuws

Mark Rutte gebruikte twee weken geleden ‘niet de goede toon’ in zijn reactie na de publicatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Rutte stelt vermoeid te zijn geweest op 24 februari: “Maar dat mag geen excuus zijn”, zo stelt de premier.

“Ik was het liefst in mijn bed blijven liggen”, vertelt de premier tijdens een persconferentie na de ministerraad. “Dat is geen excuus, maar wel een verklaring. Dat ik moe was staat natuurlijk in het niet bij het leed wat de Groningers is overkomen.”

De premier kwam vrijdagmiddag, nadat hij twee weken geleden vrij kortaf reageerde, met een langere reactie namens het kabinet op het rapport van de enquêtecommissie. “Ik heb het rapport inmiddels zelf bijna helemaal gelezen. Iedereen zal beamen dat veel mensen hard zijn geraakt. Dat mensen in de onzekerheid zitten en dat er dingen niet goed zijn gegaan. Dat trek ik mij persoonlijk aan.”

Schadeherstel en versterking versnellen zijn nu prioriteit één twee en drie, aldus Rutte: “Het is belangrijk om Groningers hierbij te betrekken. Daarbij is ook het toekomstperspectief van belang. Dit is niet allemaal op korte termijn opgelost, maar het rapport gaat ons helpen. De Groningers helpen is het hoofddoel.”