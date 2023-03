Rutte brengt bezoek aan bevingsgebied: “Vijlbrief had de premier meegenomen zodat ook hij kan horen wat er speelt”

Premier Mark Rutte (VVD) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw luisteren naar de GBB en het Gasberaad. Foto: https://twitter.com/MinPres

Premier Mark Rutte (VVD) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw hebben maandag een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd.

“Wij hebben vanochtend in Garmerwolde met Vijlbrief en Rutte gesproken”, vertelt Coert Fossen van de Groninger Bodem Beweging. “Ook het Groninger Gasberaad was aanwezig. En ik zeg wel een gesprek. Het was vooral een setting waarbij wij de gelegenheid kregen om de belangrijkste punten te vertellen waarvan wij vinden dat die moet gebeuren. Uit mijn mond hebben de politici te horen gekregen dat de gaskraan zo snel mogelijk dicht moet, dat het herstellen en versterken van woningen sneller en makkelijker moet en daarnaast moet er meer aandacht komen voor de psychische schade.”

“Rutte kon nu zelf eens horen wat hier speelt”

Fossen: “Wij hebben ons verhaal verteld, er werd naar geluisterd en er kwam eigenlijk heel weinig terug. Kijk. Staatssecretaris Vijlbrief is vaak aanwezig in Groningen. Hij is ook erg goed op de hoogte van de zaken die hier spelen. De premier kent het dossier meer op hoofdlijnen. Vijlbrief had Rutte voor dit gesprek meegenomen zodat hij het ook zelf eens kon horen wat er hier gezegd wordt. En dat is denk ik goed. Na het bezoek aan Garmerwolde zijn Rutte en Vijlbrief naar Loppersum gegaan waar ze met gedupeerden hebben gesproken.”

“Reactie komt misschien toch sneller”

Inmiddels is het ruim een maand geleden dat de Parlementaire Enquêtecommissie haar rapport presenteerde. Een reactie van het kabinet is er nog altijd niet gekomen: “Je wilt graag snel duidelijkheid hebben. Ik heb inmiddels wel begrepen dat het in dit geval niet direct aan het kabinet ligt. De Tweede Kamer heeft aangegeven eerst nog met de commissie te willen praten. Die stap laat lang op zich wachten. Maar ik heb ook geruchten gehoord dat het misschien toch allemaal sneller zal gaan dan eerst gedacht. Aan de andere kant. We wachten nu al een maand. Als het nog een week langer duurt, dat is ook niet direct erg, althans als de reactie maar hout gaat snijden.”

“Steun uit onverwachte hoek”

Over de gaskraan gesproken. Zondag liet Shell-topvrouw Marjan van Loon in het televisieprogramma WNL op Zondag weten dat wat Shell betreft de gaskraan per direct dicht kan. Fossen: “Ik heb het interview gezien, en het ervoer toch wel een beetje als steun uit onverwachte hoek. Doordat je de waakvlam nu open houdt, hou je toch een hele industrietak in de benen. Aan de andere kant. De kans op een zware aardbeving in Groningen is nog altijd aanwezig. En laten we hopen dat het nooit gaat gebeuren, maar stel dat er een zware beving plaatsvindt waarbij er slachtoffer te betreuren zijn. Dan wil een bedrijf als Shell hier niet meer zijn. Die willen dan kunnen zeggen, aan ons lag het niet, want wij waren al gestopt. Dus het zijn wel reacties waarbij er wel een dubbele agenda is.”

Recht doen aan de Groningers. Dat wil het kabinet met de reactie op het rapport enquêtecommissie aardgaswinning. In Groningen spraken @StasMijnbouw Vijlbrief en ik met bestuurders, organisaties en vooral met mensen die nog elke dag kampen met de gevolgen van de gaswinning. pic.twitter.com/iuie8tAeT4 — Mark Rutte (@MinPres) March 27, 2023