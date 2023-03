sport

Lions-Martini Sparks

Martini Sparks heeft zaterdagavond in Leerdam met 83-51 verloren van Lions. Lions is de koploper in de elite B van het vrouwenbasketbal.

Lions was over de hele wedstrijd gezien duidelijk de betere ploeg.

Martini Sparks staat derde en voorlaatste met 10 punten uit 7 wedstrijden.