Ruim een half jaar cel voor Stadjer die vermeend pedofiel een dwarslaesie sloeg

Foto: Rechtspraak.nl

Een 31-jarige man uit Groningen moet in ieder geval zeven maanden achter de tralies. De ex-marinier bezorgde een plaatsgenoot een dwarslaesie door klappen op het hoofd, omdat hij onterecht dacht dat het slachtoffer een pedofiel zou zijn.

De Stadjer kreeg in totaal tien maanden celstraf opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Daarnaast moet de oud-militair zich onder toezicht stellen en zich laat behandelen. De man kampt met PTSS en andere stoornissen en is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar.

De straf pakt een stuk lager uit dan de eis van het OM. De officier van justitie eiste twee jaar cel voor de oud-militair. De rechtbank koos voor een lagere straf, omdat niet bewezen is dat de Stadjer er op uit was om zijn slachtoffer zwaar te mishandelen.

De rechter legde de Stadjer de straf op voor een incident wat in de late uren van 15 en 16 juni plaatsvond. Het 66-jarige slachtoffer zat ten tijde van het incident in een hondenkooi op het Stadsnomadenterrein aan de Gideonweg, waar hij een SM-relatie had met een 21-jarige vrouw. De vriend van deze meesteres, een 27-jarige man uit Groningen, zou de marinier hebben gebeld met het verhaal dat het slachtoffer een pedofiel zou zijn. Daarop reed de ex-marinier en tatoeëerder naar de Gideonweg, zette een masker op en sloeg het slachtoffer meermaals in het gezicht. Het verhaal over de pedofilie van het slachtoffer bleek niet te kloppen.

Het OM eiste ook een jaar celstraf tegen de meesteres en anderhalf jaar cel tegen haar vriend. De rechter koos voor een lagere straf voor het duo, omdat hun aandeel niet zo groot zou zijn als het OM beweerde. Het duo kreeg negentig dagen celstraf opgelegd. Daarvan zaten de partners al 77 dagen uit in voorarrest. De rest van de celstraf is voorwaardelijk, dus gaan zij nu vrijuit.

Samen met de hoofdverdachte moet het duo wel een geldbedrag van ruim 44.000 euro betalen aan het slachtoffer.