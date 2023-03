Ruim 2.000 woningen in bevingsgebied die veilig waren verklaard worden opnieuw gecontroleerd

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Zo’n 2.300 woningen in het aardbevingsgebied, waarvan eerder was bepaald dat ze veilig waren, worden opnieuw gecontroleerd. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Vijlbrief laat weten dat er de afgelopen twaalf maanden verschillende bezwaren zijn binnengekomen bij de Nationaal Coördinator Groningen over de resultaten van de beoordeling. Vijlbrief schrijft dat een aantal van de bezwaren terecht zijn. Zo zou het ontbreken aan de juiste gegevens in rapporten, waardoor het zo zou kunnen zijn dat woningen ‘op basis van niet volledige informatie’ veilig zijn verklaard.

De staatssecretaris wil een zogenaamde kwaliteitstoets invoeren om te kijken of eerdere beoordelingen goed zijn uitgevoerd en of de conclusies of een gebouw veilig is, ook kloppen. “Voor het overgrote deel van de 2300 adressen is de verwachting dat de beoordeling klopt en dat ze terecht veilig zijn verklaard.” Volgens Vijlbrief betekent het niet dat woningen waarbij de beoordeling niet klopt, ook direct onveilig zijn. Nader onderzoek zou dit dan uit moeten wijzen. De bewoners van de woningen waar het om gaat worden per brief geïnformeerd. De kwaliteitstoets moet in het tweede kwartaal van dit jaar afgerond zijn.