RUG-hoogleraar Jacquelien Scherpen verkozen tot Ingenieur van het Jaar 2023

Jacquelien Scherpen - Foto via Rijksuniversiteit Groningen

RUG-hoogleraar Jacquelien Scherpen is woensdag door de vakjury verkozen tot Ingenieur van Jaar 2023. Daarmee wint Scherpen de Prins Friso Ingenieursprijs.

De bekendmaking door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs vond plaats bij Boskalis in Papendrecht. Dit gebeurde in het bijzijn van prinses Beatrix, die beschermvrouwe is van het KIVI. Scherpen werd door de jury aangewezen als winnaar vanwege haar veelzijdigheid die ze koppelt aan inhoudelijke diepgang. “Ze werkt onder meer aan samenwerkende robots en aan elektriciteitsnetwerken die zelfstandig bepalen waar de stroom wanneer naar toe moet”, schrijft de jury. “Ze behoort op haar vakgebied, de meet- en regeltechniek, wereldwijd tot de meest toonaangevende wetenschappers. Scherpen combineert dit op energieke wijze met een grote bestuurlijke nationale en internationale inzet voor de wetenschap en de techniek.”

Drijvende kracht

Aan de Groningse universiteit is Scherpen een drijvende kracht achter het versterken en verbreden van het engineering-onderzoek en onderwijs. “Ze werkt intensief samen met bedrijven en zet ook nieuwe opleidingen op. Tegelijk zet ze zich ook in voor de zichtbaarheid van techniek in het algemeen, onder meer door jongeren te enthousiasmeren voor het vak van ingenieur en genderstereotyperingen ten aanzien van vrouwelijke ingenieurs te doorbreken. Alles bij elkaar maakt dit haar tot een rolmodel voor nieuwe generaties ingenieurs.”

Prins Friso Ingenieursprijs

De publieksprijs ging naar Kerusha Lutchmiah, die afvalwaterdeskundige is bij Royal HaskoningDHV. De KIVI Engineering Student Team Award was voor team CORE Changemakers uit Eindhoven. De Prins Friso Ingenieursprijs werd voor de negende keer uitgereikt. Voor de jaarlijkse prijs komen ingenieurs in aanmekering die zich in hun werk onderscheiden in de vier competenties: expertise, innoverend vermogen, ondernemerschap en maatschappelijke impact. De prijs in vernoemd naar prins Friso, die ingenieur Luchtvaart- en Ruimtetechniek en lid van KIVI was. De winnaar van de prijs mag zich Ingenieur van het Jaar noemen. Nog niet eerder waren er alleen vrouwen onder de finalisten.

