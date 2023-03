Restaurant Digibites definitief dicht; inventaris onder de veilinghamer

nieuws

Foto via 112 Groningen

Begin januari werd al duidelijk dat het niet goed ging met wereldrestaurant Digibites aan het Gedempte Kattendiep. Nadat er begin dit jaar surseance van betaling werd aangevraagd, is nu duidelijk dat het betalingsuitstel faillissement niet heeft voorkomen. De deuren blijven dus gesloten en de inboedel gaat onder de veilinghamer.

Dat laat Onlineveilingmeester vrijdagmiddag weten.

Het all-you-can-eat restaurant Digibites opende in 2019 in het oude pand van Ni Hao aan het Kattendiep. Het eerste restaurant in de stad met een sushiband, een treintje wat bestellingen aan tafel bezorgde. Helaas voor Digibites rijdt het treintje niet meer en gaat het over twee weken onder de veilinghamer.

De stijgende huur- en energieprijzen en de coronacrisis werden als redenen aangevoerd voor de gesloten deuren. Er werd nog gekeken naar een eventuele doorstart, maar dat bleek niet mogelijk.

Wie denkt nog iets te kunnen met (delen van) het inventaris, kan meebieden op de veiling. Op maandag 20 maart kunnen belangstellenden ook komen kijken in het restaurant of er iets voor ze bij zit.