René Schripsema nieuwe directeur Groningen Bereikbaar

nieuws

Foto via Groningen Bereikbaar

René Schripsema wordt de nieuwe directeur van Groningen Bereikbaar. Schripsema volgt Wilko Huyink op die vorig jaar herfst bekendmaakte na tien jaar te stoppen als directeur.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer is blij met de benoeming van Schripsema: “Met René trekken we een zeer ervaren directeur aan die goed past binnen het gevraagde profiel en beschikt over de benodigde kwaliteiten om deze rol goed te kunnen vervullen: verbindend, inspirerend en ondernemend. De kracht van Groningen Bereikbaar is het sterke netwerk en de publiek-private samenwerking die in de afgelopen tien jaar is opgebouwd. Met René verwachten we de juiste directeur te hebben om partijen blijvend te verbinden en richting en uitvoering te geven aan de koers van Groningen Bereikbaar. Niet alleen op het gebied van bereikbaarheid en infrastructurele werkzaamheden aan weg en spoor zijn er de komende jaren nog volop uitdagingen, ook als het gaat om verduurzaming van mobiliteit is nog veel te winnen.”

Schripsema start op 1 april. Hij kijkt uit naar deze datum: “In mijn eigen regio meewerken aan duurzame mobiliteit en bereikbaarheid, zijn drijvende elementen geweest om voor Groningen Bereikbaar te kiezen. Bijdragen aan ‘de mooiste provincie van het Noorden’ is leuk en uitdagend tegelijk. Ik verheug me erop collega’s, partners, zowel publiek als privaat, te leren kennen en bouw graag voort op het uitstekende werk van mijn voorganger.”