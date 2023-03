Rembrandt-schilderij van 175 miljoen volgende maand in Groninger Museum

nieuws

Afbeelding via Rijksmuseum

Over iets minder dan een maand hangt Rembrandts Vaandeldrager, het schilderij wat begin vorig jaar voor 175 miljoen euro door de Nederlandse staat werd gekocht, in het Groninger Museum.

Het schilderij van Nederlands bekendste schilder is van 4 april tot en met 7 mei te zien in Groningen, als afsluiter van een tour langs musea in alle twaalf provincies. Het Groninger Museum toont De vaandeldrager in combinatie met twee andere werken van kunstenaars David LaChapelle en JR.

Rembrandt schilderde De Vaandeldrager in 1636. Hij portretteerde hierin zichzelf op 30-jarige leeftijd in historisch kostuum. In 2022 werd De vaandeldrager door de Nederlandse staat van de bekende Rothshild-bankiersfamilie, die het schilderij in 1840 kocht. Eigenlijk wilde Frankrijk het schilderij kopen en markeerde het zelfs als ‘nationale schat’. Maar omdat de staat en het Louvre het geld niet bij elkaar kregen, kreeg Nederland een optie op het schilderij. Met steun van Vereniging Rembrandt, de VriendenLoterij en het Rijksmuseum Fonds werd de 175 miljoen bij elkaar gebracht om het werk aan te kopen.

Na de maand in Groningen gaat het schilderij naar zijn permanente bestemming in het Amsterdamse Rijksmuseum.