Rectificatie rond berichtgeving over foute energielabels op huurwoningen

Afbeelding: MVPro via Pixabay

In onze publicaties rond de misstanden met energielabels in Groningen hebben we het afgelopen jaar een paar keer het woord ‘fraude’ genoemd. In deze publicaties kwam ook vaak de naam van verhuurmaatschappij Pronkjewail naar voren. Zolang een rechter zich nog niet over de kwestie heeft uitgesproken, hadden het bedrijf niet in verband mogen brengen met fraude.

Daarom plaatsen we nu de onderstaande rectificatie:

In een reeks artikelen heeft OOG beweerd dat vennootschap Pronkjewail zich schuldig heeft gemaakt aan fraude met energielabels. Deze beweringen vinden geen steun in de feiten. De publicaties zijn daarom onrechtmatig tegenover Pronkjewail. Wij bieden hiervoor onze excuses aan.

De advocaat van Pronkjewail maande ons tot de rectificatie, nadat we vorige week aandacht besteedden aan de uitzending van Pointer. Naar aanleiding van deze rectificatie hebben we een aantal artikelen op onze website aangepast.