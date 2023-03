Rechter keurt ontslag docent RUG goed, protest op Broerplein

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De rechter heeft het ontslag van RUG-docent Susanne Täuber goedgekeurd. Dat maakte Täuber woensdagmiddag zelf bekend tijdens een protestbijeenkomst op het Broerplein.

De protestbijeenkomst was onder andere geïnitieerd vanwege het conflict dat de docent met de RUG heeft. Täuber zet zich in tegen sociale onveiligheid, discriminatie en machtsmisbruik op universiteiten. De RUG wil haar echter ontslaan vanwege een verstoorde werkrelatie. Täuber zegt dat ze gediscrimineerd wordt en dat haar werk binnen de RUG onmogelijk wordt gemaakt vanwege haar publicaties. De beslissing van de rechter noemt Täuber een signaal van de universiteit naar de academische gemeenschap over wat er kan gebeuren als je de mond opentrekt.

In een toespraak op het Broerplein maakte Täuber woensdagmiddag duidelijk aan studenten en medewerkers van de RUG dat ze ten alle tijde door moeten gaan met hun strijd tegen intimidatie en sociale onveiligheid. “Het gaat niet eens om mij. Ik vind het erger voor al die mensen die hier staan. Voor mijn studenten”, laat Täuber in een reactie aan de UKrant weten. Het is niet voor het eerst dat er actie wordt gevoerd. Vorige week werd uit protest tegen de situatie een muurschildering van Aletta Jacobs in de Broerstraat volgeplakt.