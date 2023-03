Bouw tijdelijke fietshellingbanen Gerrit Krolbrug binnenkort van start: “Communiceren blijft belangrijk”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De realisatie van tijdelijke fietshellingbanen bij de Gerrit Krolbrug gaat op korte termijn van start. Dat blijkt uit een vergunningsaanvraag van waterschap Noorderzijlvest.

Uit een zogeheten watervergunning blijkt dat er binnenkort gestart wordt met het demonteren van de bestaande westelijke fiets- en voetgangersbrug en het plaatsen van een tijdelijke fietshellingbaan aan de westzijde. Chris van Malkenhorst is van de bewonersvereniging De Hunze en Van Starkenborgh. “De afgelopen tijd werd ik regelmatig op straat aangesproken door mensen. Men was benieuwd of er meer bekend was over de aanpak van de Gerrit Krolbrug. Of ik ook meer informatie had. En dat is wel een beetje de rode draad in dit hele project, dat de communicatie soms echt te wensen over laat.”

Gerrit Krolbrug

De Gerrit Krolbrug is al een hele tijd onderwerp van gesprek. De brug moet vervangen worden waarbij Rijkswaterstaat heel graag een hoge variant ziet, van 5,5 meter hoogte, waardoor het scheepvaartverkeer onbelemmerd door kan varen. De bewoners en de duizenden fietsers en wandelaars die dagelijks gebruik maken van de verbinding zien het liefst een nieuwe brug op 3,0 meter hoogte. De gemeenteraad heeft uiteindelijk gekozen voor een tussenvariant van 4,5 meter hoogte. De nieuwe brug wordt een hefbrug. Doordat de brug hoger komt te liggen, worden ook de fiets- en loopbruggen verhoogd van 6,5 naar 9,7 meter. De aanpak van de Gerrit Krolbrug kreeg een nieuw hoofdstuk toen de brug in de nacht van 14 op 15 mei 2021 werd aangevaren door een schip. De brug raakte onherstelbaar beschadigd waardoor autoverkeer sindsdien niet meer van de verbinding gebruik kan maken. De tijdelijke hellingbanen, die voor een betere doorstroming moeten zorgen voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn, zouden aanvankelijk in december in gebruik worden genomen, maar een slappe ondergrond zette een streep door deze plannen.

Tekst gaat verder onder de foto:





De Gerrit Krolbrug werd in het voorjaar van 2021 aangevaren en raakte zwaar beschadigd. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

“Als bewonerscomité blijven we er bovenop zitten”

Van Malkenhorst: “Rond de Gerritkrolbrug spelen twee onderwerpen. Dat is de aanleg van de hellingbanen en dat is de aanpak van de brug. Wat betreft de hellingbanen zijn er in januari nieuwe ontwerpen gepresenteerd. Mijn verwachting is dat men binnenkort begint met de realisatie van deze tijdelijke voorziening. En dat het belangrijk is dat we als bewonerscomité er bovenop blijven zitten. Dat bleek onlangs nog. Vanwege werkzaamheden werd één van de fietsbruggen even tijdelijk afgesloten, waardoor iedereen van de andere brug gebruik moest maken. En dat werkt niet. Je kunt niet twee verkeersstromen over één brug dirigeren. Er was niet over nagedacht, en daarop hebben wij aan de bel getrokken. En ik houd mijn hart echt vast of onze feedback wel terecht komt op de plaats waar er geluisterd wordt. En of het niet een roep in de woestijn is.”

“Misschien in 2030 een nieuwe brug?”

De bewonersorganisatie verwacht dat de werkzaamheden aan de hellingbaan deze maand beginnen. “Dan zouden ze in mei klaar kunnen zijn. Dat zou ook ideaal zijn, omdat het anders na de zomer wordt, waardoor je opnieuw vertraging oploopt. Wat betreft de aanpak van de Gerrit Krolbrug: een overleg hierover is uitgesteld naar eind maart. Het onderzoek naar de nieuwe is nog bezig. En of het stilte is voor de storm? Voor je beeldvorming: daarna moet de ontwerpfase nog opgestart worden, en moet er ook nog een gedeelte besluitvorming gaan plaatsvinden. Pas dan kan de aanbesteding beginnen. Dus wellicht dat we in 2030 een nieuwe brug hebben?”