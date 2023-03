Raoul de Jong wordt de nieuwe gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen

nieuws

Raoul de Jong - Foto: Stephan Vanfleteren

Vanaf november is schrijver, columnist en danser Raoul de Jong de nieuwe gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen.

De Jong volgt Marijke Schermer op, die in november aan haar gastschrijverschap begon. De RUG heeft sinds 1986 elk najaar een gastschrijver, die openbare lezingen verzorgt en een reeks werkcolleges geeft aan studenten.

Tijdens het gastschrijverschap van De Jong staan onderzoek naar verleden en heden, de ontdekking van vergeten verhalen, (post)koloniale teksten over de grenzen en ‘schrijven als toveren’ centraal. De Jong schrijft daarnaast het Boekenweekessay 2023, onder de titel Boto Banja of: het geheime genootschap der dansende schrijvers.

De Jong schrijft in het dagelijks leven romans, literaire non-fictie en essays in onder andere Vrij Nederland, Het Parool en NRC Handelsblad. Voor zijn debuutroman ontving hij de Dick Scherpenzeelprijs. In 2013 verscheen De grootsheid van het al, dat werd onderscheiden als Beste Rotterdamse Boek. Op dit moment werkt De Jong aan het script voor een film over de Surinaamse anti-kolonialist, schrijver en verzetsstrijder Anton de Kom.