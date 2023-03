Rabobank doneert 25 duizend euro aan Voedselbank Groningen

nieuws

Foto: Jan Willem van Vliet

De leden van Rabobank hebben woensdag een cheque van 25 duizend euro overhandigd aan de negen voedselbanken en het regionaal distributiecentrum in Groningen.

Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van een transportwagen en voor een energiebesparende inventaris voor Voedselbank Stadswolde (voor Stadskanaal, Westerwolde en omstreken). De donatie is afkomstig uit het Coóperatiefonds van de Rabobank. Daarnaast wordt gekeken waar en hoe ze de voedselbank verder kunnen ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door een initiatief om boeren te koppelen aan de voedselbanken.

“Wij zijn superblij met deze gift en met de manier waarop we samen met de Rabobank kunnen nadenken over de inzet van de middelen,” zegt voorzitter Maria Jongsma van Voedselbank Groningen. “Met een zuinigere transportwagen kunnen we ook de ritten tussen de voedselbanken in de regio combineren. Daardoor verlagen we de kosten en kunnen we ons tevens richten op het binnenhalen van voedsel buiten onze regio.”