Raad gaat opnieuw debatteren over betaald parkeren Hoornse Meer: “Inwoners zien zich als een melkkoe”

De Groningse gemeenteraad gaat opnieuw debatteren over de invoering van betaald parkeren in onder andere de wijk Hoorse Meer. Volgens verschillende partijen is er bij de invoering onvoldoende geluisterd naar de inwoners.

Het onderwerp is op de agenda gezet door de VVD, waarbij de partij gesteund wordt door het CDA, Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden en de PVV. Op 1 maart werd betaald parkeren ingevoerd, behalve de wijk Hoornse Meer ook in Corpus den Hoorn. Betaald parkeren is volgens het gemeentebestuur nodig om overlast tegen te gaan. “Door de uitbreiding van het Martini Ziekenhuis en door eventuele geplande evenementen is het gemeentebestuur bang dat foutparkeerders hun bolides in de wijk gaan parkeren”, vertelt raadslid Rik Heiner van de VVD. “Daarnaast is men bang dat de openbare ruimte door middel van het vrij parkeren teruggedrongen wordt.”

Rik Heiner (VVD): “Draagvlak moet mee gaan tellen bij de invoering”

De VVD stelt echter dat de bewoners zich totaal niet in de problemen herkennen. Zij vinden dat de problemen verzonnen zijn. OOG Tv sprak in februari met de wijkvereniging van Hoornse Meer. Elly Hohé van deze vereniging liet toen weten dat de teleurstelling groot is: ““We hadden het idee dat we nog in gesprek waren. Dat we nog aan knoppen konden draaien. Maar het is gewoon beklonken. We hebben er mee te dealen. En hoe dit proces verlopen is dat heeft het vertrouwen in de politiek niet groter gemaakt, om het maar even netjes te zeggen.” Heiner: “Het is belangrijk dat de zorgen van bewoners serieus worden genomen. Daarom willen wij als aanvrager van het debat dat het draagvlak juist mee gaat tellen bij de invoering van betaald parkeren.”

“Inwoners hebben het gevoel dat ze gebruikt worden als melkkoe”

In de wijk is de onrust nog altijd groot. Hohé: “Uiteindelijk beuk je met je hoofd tegen een betonnen muur. Er wordt een probleem gecreëerd dat er niet is, en de autobezitter is daar de dupe van. Automobilistje pesten noem ik het. Maar dat komt GroenLinks goed uit, want die ziet liever nergens meer een auto.” Heiner: “Vanaf het begin hebben bewoners het er niet bij laten zitten. Er werd een petitie in het leven geroepen. Toen deze duizend keer was ondertekend besloot wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer om een bezoek te brengen aan de bewoners. Daarmee dachten de bewoners eindelijk in al die maanden een keer gehoord te kunnen worden, maar zij kwamen van een koude kermis thuis. Het gemeentebestuur wil namelijk koste wat het kost haar plan doorvoeren. Zelfs het plan van de bewoners om betaald parkeren in te voeren van 10.00 tot 14.00 uur werd in de wind geslagen. Inwoners hebben het gevoel dat ze gebruikt worden als melkkoe.”