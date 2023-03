PVV hekelt besluitvorming rond opvang extra asielzoekers: ‘Geschrokken dat gemeente hier eenzijdig voor kiest, terwijl andere gemeenten niets doen’

De raadsfractie van de Partij voor de Vrijheid zegt met schrik te hebben vernomen dat de gemeente Groningen nog eens 850 extra asielzoekers opvangt op twee locaties in Stad. De manier waarop de gemeente dit nieuws aankondigde, is volgens de fractie ‘zeer ondemocratisch’.

Volgens de PVV zijn 850 extra plaatsen voor asielzoekers dusdanig ingrijpend dat de PVV een nota van wensen en bedenkingen had verwacht. “De PVV vindt het zeer ondemocratisch dat dit niet is gebeurd”, aldus fractievoorzitter Dennis Ram.

De PVV stelt dat extra opvang van asielzoekers aan de Europaweg en de Sint-Petersburgweg, naast de al bestaande locaties aan het Damsterdiep en de Gideonweg, een enorme belasting legt op de stadswijken in het zuiden en oosten van de gemeente. “De locaties liggen op een steenworp afstand van Damsterbuurt, Oosterparkwijk, Bloemenbuurt, waar al problemen waren door de huidige locaties en de slaapboten”, laat PVV-woordvoerder Kelly Blauw weten. “De burgemeester had toegezegd in het politieke vragenuur de problemen rondom de tijdelijke AZC-locatie op het Damsterdiep en de slaapboten op het Eemskanaal op korte termijn op te lossen, maar de druk om deze wijken wordt nu juist vergroot met dit voornemen.”

De raadsfractie vreest daarnaast dat de beslissing van het college bijdraagt aan een extra aanzuigende werking voor asielzoekers om naar Nederland te komen. “Daarmee werkt de gemeente Groningen mee aan het vergroten van de asielcrisis”, aldus de PVV. “Het college beroept zich op humanitaire gronden, maar kijkt weg voor de gevolgen en de oorzaken van deze asielcrisis. Naast de kosten legt het een enorme extra druk op woonmarkt, sociale zekerheid en zorg. Helaas is het zo dat in de Gemeente Groningen dat als asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, ze ook een wijkurgentie krijgen en voorrang krijgen op de woningmarkt. Daarbij komt de gebrekkige integratie in onze wijken, waardoor er parallelle samenlevingen ontstaan. Daar hebben onze inwoners niet om gevraagd hebben en met alle onveiligheid van dien.”