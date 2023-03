Punt voor GVAV, eerste nederlaag FC Lewenborg tegen nota bene hekkensluiter

sport

Foto Andor Heij. FC Lewenborg

GVAV Rapididas pakte in 1E zondag een punt van NEO. FC Lewenborg verloor in 3C voor het eerst dit seizoen en nota bene van de hekkensluiter.

1E

GVAV hield in de eerste klasse E in Borne een punt over aan de ontmoeting met de nummer twee NEO. Het werd 0-0, maar het was geen saaie wedstrijd. Voor de pauze had GVAV het beste van het spel, maar na de rust waren de rollen omgedraaid. Beide ploegen kregen twee goede kansen die er niet in gingen. GVAV blijft vierde met 25 punten uit 16 wedstrijden.

De wedstrijd WVV – GRC Groningen werd afgelast. In de tweede klasse L werden alle wedstrijden met Groninger clubs afgelast.

3C

In de derde klasse C verloor FC Lewenborg voor de eerste keer en nog wel uitgerekend thuis tegen hekkensluiter PJC: 3-4. Mike Weidgraaf en Mitchell van Kalsbeek zetten FC Lewenborg op een 2-0 voorsprong. Door Bert Meijer en twee keer Jur Bontjes kwam PJC op voorsprong. Brian de Witt tekende nog voor de 3-3. Via een strafschop van Jeroen Jager ging PJC alsnog verrassend met de drie punten aan de haal. FC Lewenborg staat nog wel riant aan kop met 40 uit 15.

Dat is dertien punten meer dan Muntendam dat bij Groninger Boys een feestje kon vieren. Muntendam won met 2-5 en pakte daarmee de tweede periodetitel. Justin Bos zette Groninger Boys op voorsprong. Daarna werd Muntendam sterker en via Maikel Hut en een strafschop van Michael Ploeger werd het 1-2. Na de pauze was Groninger Boys een periode beter, maar toen Hut er 1-3 van maakte was het verzet gebroken. Michael Imminga en Ploeger tekenden voor de 1-5. De 2-5 was nog voor de statistieken. Groninger Boys is zevende met 20 uit 15.

Engelbert maakte in de uitwedstrijd tegen Westerwolde een 2-0 achterstand goed: 2-2. Sander van Hoorn scoorde twee keer voor Westerwolde. Na de pauze redden Pepijn Otto en Hessel Veenstra een punt voor Engelbert. Engelbert staat derde met 25 uit 15.

In 5C werden de wedstrijden van Groen Geel en Woltersum afgelast.