Punt voor Be Quick 1887, Groen Geel verliest aansluiting, Mamio nadert koploper

Foto Andor Heij. Keeper Be Quick zaterdag.

Be Quick 1887 sprokkelde zaterdag in de tweede klasse L het derde punt. In 3C verloor Groen Geel de aansluiting met de koploper en een klasse lager liep Mamio juist in op de lijstaanvoerder.

In de tweede klasse L verloor Velocitas en raakte de koppositie kwijt. Het verslag staat hier. Be Quick 1887 was dicht bij de eerste overwinning, maar speelde uiteindelijk met 3-3 gelijk tegen Marum. Via Kay Dollenkamp nam Be Quick een 3-0 voorsprong, maar zag Marum uiteindelijk toch nog langszij komen. Be Quick is met drie punten laatste.

In de derde klasse C deden de Groninger subtoppers het beroerd. Groen Geel verloor met 1-0 bij Noordwolde en Helpman ging uit met 2-0 onderuit tegen Aduard 2000.

The Knickerbockers verloor thuis met 3-2 van HFC’15. Ward Koldijk zette HFC op voorsprong. TKB kwam via twee treffers van Guido Bemelmans aan de leiding. Rick van Lent en Lars Huizinga bezorgden de ploeg uit Hoogkerk de winst.

Lycurgus won met 3-1 van NEC Delfzijl en Omlandia speelde in Ten Boer met 1-1 gelijk tegen Loppersum.

Groen Geel is met 33 uit 17 tweede achter koploper Grijpskerk. Grijpskerk heeft zes punten voorsprong. Lycurgus is nu vierde met 30 punten, één meer dan Helpman dat vijfde staat. TKB is zesde, HFC’15 zevende en Omlandia tiende.

In de vierde klasse C naderde Mamio koploper Holwierde op twee punten, dat tegen SIOS twee punten verspeelde. Mamio deed wel wat het moest doen en won in en tegen Middelstum met 3-1.

VVK won bij HS’88 met 3-1. Tim van der Molen scoorde twee keer. VVK staat vijfde.

Amicitia VMC won bij De Heracliden met 3-0, maar bleef voorlaatste. SC Stadspark is laatste en verloor uit met 3-0 van Poolster.

In de vierde klasse D won Glimmen met 2-1 van BSVV. Steef Sterken en Niels Oosterhof scoorden voor Glimmen dat negende staat.