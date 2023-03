Punt Oranje Nassau, PKC’83 in bizarre slotfase onderuit

sport

Foto: Martijn Minnema. Oranje Nassau - Broekster Boys

Van de Groninger clubs pakte alleen Oranje Nassau een punt in de eerste klasse F van het zaterdagvoetbal. PKC’83 ging in een doldwaze slotfase onderuit. Ook Gorecht verloor.

Koploper Oranje Nassau speelde met 2-2 gelijk tegen Broekster Boys. De Friezen begonnen beter aan het duel en kwamen heel snel met 0-2 voor door Jan Tijtsma en Vincent Hoekstra. Na een overtreding op Rick Wiersma schoot Thomas Careman na 14 minuten een strafschop raak. Beide ploegen schoten in het vervolg op de paal. Careman tekende vlak voor de pauze voor 2-2 na een assist van Wiersma.

Na de pauze was ON beter maar de kansen werden niet benut. Beide ploegen hadden misschien ook een strafschop moeten krijgen, maar de scheidsrechter zag dat anders. Ook eindigden de ploegen met tien man. Remon Schutte van ON kreeg direct rood in blessuretijd en Riemer Doornbos kreeg direct daarna zijn tweede gele en dus rode kaart. Tyson dos Santos kreeg nog een grote kans in de slotseconen, maar hij schoot te zacht in. ON blijft koploper ondanks het puntverlies met 34 punten uit 17 wedstrijden, maar Pelikaan S heeft een wedstrijd minder gespeeld en kan ON nog voorbij.

PKC’83 verloor in een bizarre slotfase met 5-6 van hekkensluiter ’t Fean ’58 uit Surhuisterveen. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Groningers, want PKC stond bij rust met 4-1 voor door doelpunten van Rob Schokker, Brian Inge en twee van Kay Bootsma. ’t Fean kwam terug tot 4-2, maar Inge loodste PKC weer naar een veilig ogende 5-2. In de laatste tien minuten stortte PKC echter als een kaartenhuis in elkaar en verloor met 5-6. PKC is zevende met 23 uit 17.

Gorecht zakte naar de tiende plek met 19 uit 17. De tiende plaats betekent aan het einde van de rit nacompetitie tegen degradatie. In Haren werd met 1-2 verloren van Drachtster Boys dat Gorecht in de stand voorbij ging. Mark Haverkamp had Gorecht voor de pauze op voorsprong gezet, maar na de rust scoorden Sicco Brouwer en Rudolf Banga voor Drachtster Boys.