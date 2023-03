Punt GRC, GVAV heeft off-day, Helpman boekt zege

sport

Foto Andor Heij. Voetbal.

In de eerste klasse E van het zondagvoetbal verloor GVAV Rapiditas van Roden en speelde GRC Groningen gelijk tegen NEO. In 2K wist alleen Helpman van de Groninger clubs te winnen.

GVAV Rapiditas had in en tegen Roden een off-day. En de rode kaart van Tom Klooster na 25 minuten hielp ook niet mee. GVAV ging met 3-0 onderuit. Al na drie minuten opende Roden de score via Hugo Steenbergen. Op slag van rust werd het 2-0 door Nick ter Arkel. Direct na de pauze maakte de onlangs van VV Groningen overgekomen Robin van der Tuin er 3-0 van.

GRC Groningen speelde in Borne met 2-2 gelijk tegen de nummer twee NEO. GRC kwam op voorsprong door Rens Wardenier die een rebound binnen schoot, maar nog voor de rust kwam NEO op 2-1 door Max Brunninkhuis en Jasper Scholten. De Twentse ploeg leek na de pauze even door te drukken, maar de GRC defensie bleef overeind. Jasper Kingma zorgde na 72 minuten op aangeven van Jur Wardenier er voor dat GRC met een punt kon terug keren naar Groningen.

GVAV bleef vierde met 28 punten uit 18 wedstrijden. GRC steeg naar de vijfde plaats met 25 uit 17.

In 2K won Helpman in Blijham met 3-1 van ASVB. De klus was voor rust al geklaard met doelpunten van Shaquille Sanches, Jacob Lubber en Huub Rudolphy. Na de pauze wist ASVB nog een keer het net te vinden.

Forward verloor in en tegen Stadskanaal met 1-0 en SC Stadspark verloor de uitwedstrijd van Sellingen met 3-0.

Helpman is vierde met 30 uit 16, Forward vijfde met 25 uit 16 en Stadspark achtste met 21 uit 16.

In 3C pakte FC Lewenborg de titel. Het verslag staat hier.

Engelbert verloor uit bij hekkensluiter PJC met 1-0. Groninger Boys won thuis met 4-3 van Actief. Luca Edzi maakte er twee voor Groninger Boys en Wesley Plasma en Aaron van den Berg één.

Engelbert is vierde met 25 uit 17 en Groninger Boys zevende met 23 uit 17.

In 5C maakte Groen Geel er een doelpuntenfestijn van. Het werd thuis 7-2 tegen DWZ. Menno Drent scoorde drie keer. Groen Geel staat vierde met 22 uit 13.