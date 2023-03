Psychologe uit Stad wordt niet uit beroep gezet na seks met tbs’er

nieuws

Foto: Rechtspraak.nl

Een 34-jarige psychologe uit Groningen, die eind november al tot een taakstraf werd veroordeeld vanwege een seksuele relatie met een TBS ‘er, wordt niet uit haar beroep gezet.

Dat maakte het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg eerder deze week bekend. De vrouw werd door haar voormalige werkgever (GGZ Drenthe) voor de tuchtrechter gedaagd, mede omdat de vrouw valse verklaringen voor verlof opgaf voor de tbs’er. Daarnaast meldde ze de relatie niet bij haar werkgever.

De vrouw en de tbs’er uit Groningen hadden maanden lang een seksuele relatie. In tegenstelling tot de psychologe, die aandroeg dat er sprake zou zijn van dwang vanuit de tbs’er om de relatie in stand te houden, vindt de rechter dat de relatie tussen de twee grotendeels vrijwillig was.

De psychologe werd eind november al via het strafrecht berecht voor de relatie. Daarvoor kreeg de vrouw toen een taakstraf van veertig uur. De rechter wil de psychologe echter een tweede kans geven. De vrouw mag blijven werken in haar beroepsgroep, zolang ze twee jaar lang niet opnieuw de fout in gaat. Ook moet de vrouw zich laten behandelen.