Protest bij kantoor IMG voor Gronings ‘gelijk’: ‘Geen hoger beroepszaken meer tegen bevingsgedupeerden’

Foto: Amber Otter

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen moet helemaal stoppen met het instellen van hoger beroep in zaken rond de afhandeling van schade door aardbevingen. Daarvoor werd vrijdagmiddag geprotesteerd bij het kantoor van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. De organiserende partijen achter het protest willen dat de overheid een einde maakt aan de ‘juridisering’ van de schadeafhandeling.

Bij de actie verzamelden zich vrijdagmiddag een vijftiental mensen voor het kantoor van het IMG, wat de schade door de aardbevingen afhandelt namens de rijksoverheid.

De organisaties achter het protest (de Groninger Bodem Beweging, Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) en oud-nachtburgemeester van Groningen Chris Garrit) lieten alle aanwezigen hun handtekening zetten onder een pamflet, waarin de eisen staan die de actievoerders hebben.

‘Kous niet af met stopzetten lopende hoger beroepszaken’

De eerste eis van de actievoerders werd donderdagmiddag al deels ingewilligd door het IMG. Het mijnbouwschadeinstituut maakte bekend per direct te stoppen met hoger beroepszaken tegen gedupeerden.

Maar daar is de kous volgens de actievoerders niet mee af. Want het IMG blijft wel hoger beroep instellen tegen beslissingen die volgens het IMG ‘veel bredere betekenis hebben dan de individuele zaak. Buigt meer dan één rechter zich over één zaak (een meervoudige kamer), dan stelt het IMG in sommige gevallen alsnog hoger beroep in.

Ook daar moet het IMG mee ophouden, zo stellen de actievoerders. Daarnaast willen de demonstranten ook dat de rijksoverheid de landsadvocaat niet meer inzet tegen de gedupeerden.

‘Geef Groningers gelijk’

“Uit het parlementaire enquêterapport blijkt dat Groningers altijd gelijk hadden”, stellen de samengekomen actievoerders. “Desondanks moeten Groningers nog steeds strijden om hun gelijk te halen. Schadeafhandeling is sterk gejuridiseerd. Zo zijn alle door de staat aangespannen hoger beroepszaken nog steeds niet van de baan. Beroepszaken aangespannen door de staat moeten per direct stoppen, en de landsadvocaat moet teruggetrokken worden.”