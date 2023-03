Prijzen Beste Groninger Film 2022 uitgereikt in Forum: “Films hebben een hoog niveau”

nieuws

Foto: Mirre van de Klok

In Forum Groningen zijn zaterdagavond de prijzen voor de Beste Groninger Film 2022 uitgereikt. In de categorie fictie won Julian Verkerk met zijn film ‘Jäger’.

Voor Verkerk was het niet de eerste keer dat hij genomineerd was voor een titel bij de Beste Groninger Film. Waar het bij de afgelopen edities bij een nominatie bleef, won hij nu de titel. Verkerk maakt films die zich steevast in de jaren zeventig afspelen. ‘Jäger’ speelt zich af in 1974 in het fictieve Klethoven. Politierechercheurs Bert en Frank zijn op missie om een mysterieuze arrestant op tijd over te dragen aan de Duitse autoriteiten. De jury was onder de indruk van de film: “We hebben voor de film gekozen die ons meenam naar een ontworpen wereld, waarbij we verrast werden door absurde en rake dialogen. Het is komisch, maar tegelijkertijd raakt de film ook een diepere snaar. We zijn benieuwd wat Verkerk in de toekomst nog meer zal gaan realiseren.”

Tekst gaat verder onder de trailer van ‘Jäger’:

Non-fictie

Behalve de categorie fictie werden er ook prijzen uitgereikt in drie andere categorieën. In de categorie non-fictie wisten Jelte van Lente en Hanne van der Velde te winnen met de film ‘Ich flüstere mir zu’. De jury over deze film: “De verschillen in aanpak in deze categorie waren groot, waardoor een vergelijking volledig mank zou lopen. We hebben gekozen voor de film die ons het meest verraste en die qua vorm en inhoud een naadloze eenheid vormen. ‘Ich flüstere mir zu’ is een technische knappe film waarbij observatie kunst kan worden.”

OOG Tv Talent Award

Igor de Boer won de prijs in de categorie OOG Tv Talent Award. Deze categorie is bedoeld voor jonge filmmakers in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar. De Boer’ zijn film Quid Pro Quo’ speelt zich af in de Groninger straten en laat de intieme en onzichtbare delen van Joram, zijn werk en zijn studio zien. In de categorie Beste opdrachtfilm won STROOMlab promotiefilm van blksm media. De publieksprijs ging naar ‘FINN’ van Arion Ritzema. Volgens de jury lag de kwaliteit van de films dit jaar op een hoog niveau.

Beste Groninger Film

De winnaar van de publieksprijs won de Deluxe Filmzaal van het Forum voor een avond met vrienden en familie. De jurywinnaars wonnen een prijs van 1.000 euro huurtegoed dat te besteden is bij Bear Cinema Rentals. De winnaar van de OOG Tv Talent Award won een geldbedrag van vijfhonderd euro. Alle winnende films worden op zaterdag 1 april nog eens vertoond in het Filmprogramma Groningse Nieuwe van het Forum. De Beste Groninger Film is in het leven geroepen om de grote productiviteit op filmgebied in de provincie Groningen een podium te geven.

Bekijk hier de uitzending terug: