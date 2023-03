Prijs voor beste regionale politieke journalistiek gaat naar verslaggevers RTV Noord

nieuws

Foto's via RTV Noord

Het verslaggeversduo Tristan Braakman en Mario Miskovic van RTV Noord vallen opnieuw in de prijzen voor hun journalistieke werk rond de gaswinning en de bijbehorende problematiek in Groningen. Volgens de werkgever van Braakman en Miskovic wint het tweetal de Saskia Stuivelingprijs voor regionale en lokale politieke journalistiek.

Braakman en Miskovic krijgen de prijs specifiek voor hun verslaggeving rond de parlementaire enquête over aardgaswinning in Groningen. De jury zou de deskundigheid en brede aanpak van het verslaggeversduo in het bijzonder waarderen, iets waarmee ze hun omroep volgens de jury onmisbaar hebben gemaakt.

De Saskia Stuivelingprijs wordt jaarlijks toegekend aan een publicatie binnen de lokale en regionale journalistiek. De prijs is verbonden aan de Anne Vondelingprijs. De winnaars van de twee prijzen krijgen allebei 2.500 euro en een beeldje. Op woensdag 22 maart 2023 worden de prijzen uitgereikt door Jan Anthonie Bruijn, de voorzitter van de Eerste Kamer.