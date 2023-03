Popa Chubby en Chuck Prophet naar Rhythm & Blues Night

nieuws

De organisatie van de Rhythm & Blues Night in De Oosterpoort heeft nieuwe namen van artiesten toegevoegd aan de line-up. Die bestaat inmiddels uit zo’n twintig artiesten en bands.

Het gaat onder meer om Popa Chubby, Chuck Prophet en DeWolff & Dawn Brothers present Double Cream. Het festival vindt op zaterdag 29 april plaats, voor alweer de 31e editie. Er treden meer dan twintig artiesten en bands op, op een vijftal podia. Voor ‘gitaarbeul’ Poppa Chubby uit New York is het de eerste keer dat hij in de Oosterpoort speelt. Hij maakte inmiddels meer dan dertig albums.

Onder de artiesten en bands die al eerder waren bekendgemaakt, bevinden zich onder meer Kenny Wayne Shepherd, Ana Popovic, Jason Ringenberg en David Eugene Edwards (bekend van 16 Horsepower en Wovenhand).