Politiek wil duidelijkheid over Muntingbrug: “Niet wenselijk dat veel fietsroutes onbruikbaar zijn”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De fractie van GroenLinks wil samen met een aantal andere partijen opheldering van het gemeentebestuur over de situatie rondom de Muntingbrug. Doordat deze brug langer afgesloten blijft, en de Amaliatunnel gesloopt wordt, zijn veel fietsroutes rondom het Julianaplein langere tijd onbruikbaar.

“Het verbaast onze fractie”, vertelt raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks. “Er zijn duidelijke afspraken gemaakt dat routes tijdens de ombouw van Ring Zuid beschikbaar blijven. Feitelijk is het nu zo dat er tussen de Paterswoldseweg en de Verlengde Hereweg geen enkele mogelijkheid meer bestaat om van Noord naar Zuid te gaan. Ook is de Oost-West fietsverbinding van het Noorden van De Wijert en Laanhuizen en de Grunobuurt weggevallen.”

“Dit is onwenselijk”

Leemhuis: “Mijn fractie was in de veronderstelling dat er duidelijke afspraken waren gemaakt over het beschikbaar houden van belangrijke fietsroutes en het wegvallen van zoveel fietsroutes voor onbepaalde tijd lijkt niet in overeenstemming met afspraken met de bouwers en met de voorwaarden van het contract. Ook is het onwenselijk dat er zo met fietsroutes in Groningen wordt omgegaan. Mijn fractie is daar ontstemt over, en wij willen graag dat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om weer meer doorfietsbare routes te krijgen.”

Muntingbrug

Vanaf donderdag is de Amaliatunnel onder Brailleweg afgesloten voor fietsers en voetgangers. Deze tunnel wordt gesloopt. Het was de bedoeling dat vanaf dat moment de Muntingbrug weer open zou gaan, maar vanwege technische problemen gaat niet lukken. Aanpak Ring Zuid verwacht dat deze brug was begin zomer open kan. Dinsdagavond sloeg Fietsersbond Groningen al alarm. Voorzitter Wim Borghols opperde om de Muntingbrug, hetzij provisorisch, beschikbaar te maken. Hij vindt het geen optie dat fietsers nu kilometers om moeten rijden.

Maximale inzet

Leemhuis gaat daar in mee. “De beste oplossing lijkt een maximale inzet om de Muntingbrug weer open te stellen zodat fietsers een belangrijke oost-westverbinding terugkrijgen. Daarnaast moet er tussen de Paterswoldseweg en de Verlengde Hereweg een Noord-Zuid-route bij komen via de Brailleweg en Hoornsediep.” De vragen van GroenLinks worden mede ingediend door de SP, CDA en Student & Stad.

Verslaggever Johannes Rienks maakte een reportage over het onderwerp: