Politiek gaat alsnog aandringen op versneld openen van Muntingbrug en Gyas-route

Foto: Rieks Oijnhausen

Verschillende fracties in de gemeenteraad dringen er bij het gemeentebestuur op aan om de Muntingbrug en het fietspad langs roeivereniging Gyas versneld te heropenen. De partijen hebben mondelinge vragen gesteld.

Aanleiding is de situatie die vorige week ontstond. Door het afsluiten van de Amaliatunnel bij de Brailleweg, en de Muntingbrug die tot het begin van de zomer dicht blijft, zouden er voor fietsers flinke omleidingsroutes ontstaan. Aanpak Ring Zuid greep daarop in door de Brailleweg deels geschikt te maken voor fietsers waardoor er een nieuwe noord/zuid-verbinding is ontstaan. “De media-aandacht van afgelopen week heeft er waarschijnlijk aan bijgedragen dat er sinds deze week een fietsroute beschikbaar is via de Verlengde Brailleweg, waardoor, voor met name inwoners van de Wijert-Noord, de verkeerssituatie aanzienlijk is verbeterd”, schrijft raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks.

Toch is Leemhuis niet tevreden: “Verbindingen voor andere wijken, zoals de zuidelijke Grunobuurt, Laanhuizen en andere Zuidwestelijke wijken, blijven zorgelijk zolang de route langs roeivereniging Gyas niet is opengesteld en de Muntingbrug nog niet in gebruik is genomen. De Muntingbrug is belangrijk voor een goede Oost/West-fietsroute.” GroenLinks wil samen met de fracties van de Partij voor de Dieren, D66, SP, CDA, Student & Stad en de PvdA weten of de route langs Gyas weer open kan, en of de Muntingbrug ook versneld geopend kan worden. Ook willen de partijen weten hoe de situatie van afgelopen week heeft kunnen ontstaan.