Politie zoekt naar vermiste Jonathan Sheldrick; 68-jarige man voor het laatst gezien in Midlaren

Foto via Politie.nl

Jonathan Sheldrick is sinds zondagochtend 11.00 uur vermist. De 68-jarige man werd voor het laatst gezien op recreatiepark de Bloemert in Midlaren.

De politie denkt dat Sheldrick mogelijk lopend is vertrokken. Welke kant hij op is gelopen, is niet bekend.

Volgens de politie is Sheldrick te herkennen aan zijn oranje jas, bordeaux-kleurige trui, grijze broek en bruine bergschoenen. Sheldrick heeft grijs haar en verplaatst zich mogelijk lopend.

Weet u waar Sheldrick nu is of heeft u meer informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0800-6070.