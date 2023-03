Politie weigert begeleiding supporters FC Groningen bij uitduels; gevolgen onduidelijk

nieuws

Foto: fcgroningen.nl

De politie stopt met het begeleiden van supporters van FC Groningen naar uitwedstrijden, vanwege een aantal incidenten. Dat melden diverse media. De gevolgen hiervan zijn nog onduidelijk.

Volgens de politie is sprake van bedreigingen en intimidaties vanuit supporterskernen richting politiemensen. Dit heeft burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven doen besluiten om komende zondag geen supporters van SC Cambuur toe te laten. Waarnemend politiechef Noord-Nederland Joop de Schepper is het daarmee eens.

Het is nog niet duidelijk wat het besluit van de korpsleiding heeft voor de resterende vijf uitwedstrijden van FC Groningen. De Schepper vertelde bij Radio Noord dat de burgemeesters van de gemeenten waar FC Groningen nog op bezoek komt, bepalen of fans van de FC nog welkom zijn. Voor veel uitduels geldt momenteel een verplichte buscombi. Het is nog niet bekend of die ook geldt voor aanstaande zondag, wanneer FC Groningen in Alkmaar tegen AZ speelt.