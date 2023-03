Politie treft vuurwapen aan in horecapand Peperstraat waar afgelopen weekend werd geschoten

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In het horecapand aan de Peperstraat, waar in de nacht van zaterdag op zondag werd geschoten, is een vuurwapen aangetroffen. Dat heeft de politie maandagmiddag laten weten.

“Uit ons onderzoek is gebleken dat er daadwerkelijk geschoten is met een vuurwapen”, laat een politiewoordvoerder weten. “In het horecapand hebben we ook een vuurwapen gevonden. Of er iemand geraakt is, is niet bekend. De verdachte wist te ontkomen en is nog niet aangehouden. Het politieonderzoek naar deze schietpartij is nog volop gaande.”

“Als een verdwaalde cowboy”

Zondagavond liet de eigenaar van de horecaonderneming op sociale media weten dat er niemand gewond is geraakt. “In de steeg, waar mensen op een overdekte buitenplaats een sigaretje kunnen roken, of even willen afkoelen, heeft een schermutseling plaatsgevonden”, schreef de eigenaar zondagavond. “Een persoon, die nog niet eens dertig minuten binnen was, vuurde als een verdwaalde cowboy een schot af. Niemand is gewond geraakt. Uit voorzorg hebben we direct alle verlichting ingeschakeld om de persoon te kunnen traceren. Helaas heeft hij als een angsthaas, schuilend achter een paar klanten, de uitgang weten te vinden.” De eigenaar liet tevens in het bericht weten dat er camerabeelden beschikbaar zijn.

Getuigen

De politie laat weten dat men op zoek is naar mensen die meer informatie hebben. Mensen die iets gezien hebben, of die in bezit zijn van camerabeelden of foto’s, worden gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.