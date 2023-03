Politie roept zes geldezels op het matje

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Zes geldezels hoorden dinsdag op het politiebureau Parkallee dat de politie weet dat hun rekening wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel geld. Twee van hen kregen een straf.

Eén van de zes kreeg een werkstraf van 30 uur; een ander moet zich verantwoorden voor de rechter. Vier personen kregen een stopgesprek met de politie. Geldezels stellen hun bankrekening beschikbaar in ruil voor geld of dure spullen. De pakkans is echter groot: je bent altijd traceerbaar, met alle gevolgen van dien, zoals het niet kunnen krijgen van een hypotheek of in de schulden terecht komen.

Het zestal kwam naar voren in onderzoeken naar aan- en verkoopfraude. Met deze actie zorgen politie en Openbaar Ministerie ervoor dat 33 aangiftes uit het hele land in behandeling worden genomen. Het belangrijkste doel is: het doen stoppen van deze praktijken door een persoonsgerichte aanpak.

Marcel Boven van de recherche in Groningen: “Het uitgangspunt is investeren in de lange termijn. Dat betekent ook dat niet strafrecht alléén het meest effectief is. Je kijkt naar de problematiek rondom een verdachte. In sommige gevallen is het duidelijk dat iemand hulpverlening nodig heeft. Met alleen straffen is er een grote kans op herhaling. Daarom werken we samen met de reclassering, bieden we schuldhulpverlening aan en worden stopgesprekken gevoerd.

Officier van Justitie Jan Hoekman: “Als politie en OM richten we ons bij gedigitaliseerde criminaliteit niet alleen op het opsporen van daders, maar ook op het verstoren van het criminele proces. Door een nauwe samenwerking en snelle afhandeling kunnen we veel aangiftes opvolging geven en geldezels aanpakken op een dag als deze. Het vergroot ook meteen de kans om uit te komen bij de ronselaars.”