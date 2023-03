nieuws

Foto: 112 Groningen

Meerdere politie-eenheden, waaronder een politieagente te paard, togen dinsdagmiddag naar de Timorstraat voor een inval en een aanhouding.

Aanleiding voor de actie is een controle van een personenauto eerder in de middag. De agenten omsingelden een pand in de straat en baanden zichzelf een weg naar binnen. Volgens de politie werd bij de actie één persoon aangehouden vanwege drugsbezit of drugshandel.

Men is nog op zoek naar een tweede verdachte.