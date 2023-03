nieuws

Foto: 112 Groningen

De politie is vrijdagmiddag in groten getale aanwezig in de IJsselstraat in de Rivierenbuurt.

Agenten droegen daarbij kogelwerende vesten, omdat er melding werd gemaakt van een beroving waarbij mogelijk ook een vuurwapen werd gezien.

Meerdere politie-eenheden hebben de straat afgesloten. Bewoners mogen hun huis even niet in.