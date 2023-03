Politie houdt twee verdachten van afpersing aan in Stad; één verdachte ‘op heterdaad’ betrapt aan Kardingerplas

nieuws

Foto via Politie-ondersteuningsgroep Noord-Nederland

De politie hield donderdagavond twee verdachten van afpersing aan in Groningen. Eén van hen werd volgens de politie ‘op heterdaad’ betrapt op aan de Parkallee bij de Kardingerplas.

De andere man werd aangehouden in zijn woning in Helpman. Daarbij werden onder meer politie-onderhandelaars en een arrestatieteam ingezet. Volgens de politie gaat het om een 19-jarige en een 20-jarige man, beiden uit Groningen.

Beide verdachten zijn ingesloten in het cellencomplex aan de Hooghoudtstraat en worden verhoord. De politie wil nu nog weinig kwijt over de misdrijven waar de verdachten bij betrokken zijn. Het onderzoek naar de verdachten is in volle gang.